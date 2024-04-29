Borsa güne rekorla başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.77 oranında yükselişle 9992 puan seviyesinden başladı. Bu tüm zamanların en yüksek açılış seviyesi oldu.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.77 oranında yükselişle 9992 puan seviyesinden başladı. Bu tüm zamanların en yüksek açılış seviyesi olarak kayıtlara geçti.
Bankacılık endeksi yüzde 0.75 oranında artışla 13253 puan, sanayi endeksi yüzde 0.65 oranında yükselişle 14611 puan seviyesinden işlem görüyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.75 oranında artışla 13253 puan, sanayi endeksi yüzde 0.65 oranında yükselişle 14611 puan seviyesinden işlem görüyor.