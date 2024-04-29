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Beyaz Gazete
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Borsa güne rekorla başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.77 oranında yükselişle 9992 puan seviyesinden başladı. Bu tüm zamanların en yüksek açılış seviyesi oldu.

Ekleme: 29.04.2024 - 10:01 Güncelleme: 29.04.2024 - 10:02 / Editör: Ozge Selin
Borsa güne rekorla başladıBorsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.77 oranında yükselişle 9992 puan seviyesinden başladı. Bu tüm zamanların en yüksek açılış seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Bankacılık endeksi yüzde 0.75 oranında artışla 13253 puan, sanayi endeksi yüzde 0.65 oranında yükselişle 14611 puan seviyesinden işlem görüyor.