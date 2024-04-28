47 yılda öyle bir değişti ki...

Kemal Sunal'ın en sevilen filmlerinden Kapıcılar Kralı, tekrar tekrar kahkahaya boğmaya devam ediyor. ''İbram şu zımpırtıyı al oğlum, belki demiri para eder.'' "Lopopo ne gız? Git başımdan... Lopopoymuş..." Kapıcılar Kralı'nın iki kardeşi yıllar sonra o apartmanda buluştu! Türk sinemasında veya dizi sektöründe geçmiş yıllarda karşımıza çıkan isimlerin son hallerini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Bu isimlerden biri de sevilen Kemal Sunal filmlerinden olan Kapıcılar Kralı'nın İbram'ı... Aradan geçen 47 yılda artık 50'li yaşlarında biri olan, Kapıcılar Kralı'nın uyanık kapıcısı Seyit'in oğlu İbram, bakın nasıl değişti... İşte ekrana gelen tekrarlarıyla kahkahalara boğan Kapıcılar Kralı'nın İbram'ının son hali...

Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden Kapıcılar Kralı'nın yönetmenliğini Zeki Ökten yaparken, senaryosunu da Umur Bugay yazmıştı.1976 yapımı film aradan geçen 47 yılda hala izleyenleri kahkahaya boğmayı başarıyor. Hiç kuşkusuz en sevilen Kemal Sunal filmlerinden olan Kapıcılar Kralı'nda usta sanatçı uyanık kapıcı Seyit'e hayat vermişti.Filmde babasına yardım eden ve hafızalara kazınan repliklerin baş kahramanı olan İbram şimdilerde 50'li yaşlarında.Son hali merak konusu olan Kapıcılar Kralı'nın İbram'ı öyle bir değişmiş ki tanımak imkansız...''İbram şu zımpırtıyı al oğlum, belki demiri para eder.'' "Lopopo ne gız? Git başımdan... Lopopoymuş..." Kapıcılar Kralı'nın iki kardeşi geçtiğimiz yıllarda biraraya gelmişti.İşte ekrana gelen tekrarlarıyla kahkahalara boğan Kapıcılar Kralı'nın İbram'ı ve kız kardeşinin son hali...Kapıcılar Kralı'nın İbram'ı Soner Yağız...