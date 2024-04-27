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Mersin'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Mersin'in Akdeniz ve Tarsus ilçelerinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ekleme: 27.04.2024 - 14:22 Güncelleme: 27.04.2024 - 14:23 / Editör: Ozge Selin
Mersin'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltıBu kapsamda, Akdeniz ve Tarsus ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Adreslerde 71 bin 535 dolar, 9 bin 165 avro, 47 bin 500 lira, çok sayıda doküman ve dijital materyale el konuldu.

Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü.