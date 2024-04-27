Mersin'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Bu kapsamda, Akdeniz ve Tarsus ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.Adreslerde 71 bin 535 dolar, 9 bin 165 avro, 47 bin 500 lira, çok sayıda doküman ve dijital materyale el konuldu.Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü.