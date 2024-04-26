Beş aydan fazla bir süredir cezaevinde tutuklu bulunan Candan kardeşlerden Nihal Candan'ın anoreksiya olduğu ve 37 kiloya düştüğü ortaya çıkmıştı. Sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılan Nihal Candan tahliye edildi.

İşte Benim Stilim programıyla tanınan Bahar Candan ve ablası Nihal Candan lüks yaşamları ve paylaşımlarıyla sosyal medyanın fenomenleri olmuşlardı. Candan kardeşler 16 Kasım 2023'te ucuz otomobil vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandıran bir şebeke ile birlikte hareket ettikleri iddiasıyla tutuklanmışlardı. Kardeşlerden Nihal Candan'ın cezaevinde 'Yemek yememe hastalığı' olarak da bilinen anoreksiya rahatsızlığı nedeniyle 37 kiloya düştüğü öğrenilmişti. Edinilen son dakika bilgisine göre Nihal Candan'ın sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildiği öğrenildi.