Kırklareli'nde göçmen operasyonu
Kırklareli'nde jandarma ekiplerinin yaptığı uygulamada 43 düzensiz göçmen yakalandı, 13 organizatör tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi kapsamında düzenlediği 3 ayrı operasyonda, yasadışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 43 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlere organizatörlük yaptığı tespit edilen 13 şüpheli gözaltına alındı, göçmen kaçakçılığında kullanılan 7 araca el konuldu. Göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Adliyeye sevk edilen 13 organizatör çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.