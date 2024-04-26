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Beyaz Gazete
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Kırklareli'nde göçmen operasyonu

Kırklareli'nde jandarma ekiplerinin yaptığı uygulamada 43 düzensiz göçmen yakalandı, 13 organizatör tutuklandı.

Ekleme: 26.04.2024 - 13:26 Güncelleme: 26.04.2024 - 13:27 / Editör: Ozge Selin
Kırklareli'nde göçmen operasyonu
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi kapsamında düzenlediği 3 ayrı operasyonda, yasadışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 43 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlere organizatörlük yaptığı tespit edilen 13 şüpheli gözaltına alındı, göçmen kaçakçılığında kullanılan 7 araca el konuldu. Göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Adliyeye sevk edilen 13 organizatör çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.