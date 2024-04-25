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THY duyurdu! O ülkeye seferler iptal edildi

Türk Hava Yolları (THY), Fransa’nın Lyon, Marsilya, Nice ve Paris kentlerine bugün icra edilmesi planlanan bazı seferlerini karşılıklı olarak iptal etti.

Ekleme: 25.04.2024 - 08:31 Güncelleme: 25.04.2024 - 08:32 / Editör: Ozge Selin
THY duyurdu! O ülkeye seferler iptal edildiTürk Hava Yolları (THY), Fransa'nın Lyon, Marsilya, Nice ve Paris kentlerine yarın icra edilmesi planlanan bazı seferlerini karşılıklı olarak iptal etti.

Edinilen bilgiye göre, bu ülkedeki yer hizmetleri ve güvenlik personelinin yapacağı grev nedeniyle bazı seferler karşılıklı iptal edilirken, THY yetkilileri vatandaşlara uçuşlarıyla ilgili güncel durumu, THY'nin internet sitesinden kontrol etmeleri uyarısında bulundu.

THY duyurdu! O ülkeye seferler iptal edildi