Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü programı yoğun olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun programlarını sürdürüyor.Anayasa Mahkemesi'nin kuruluşunun 62'inci yılında Yüce Divan Salonunda tören düzenlenecek.Saat 14:00'te başlayacak etkinliğe Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak.Erdoğan daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçecek.Büyükelçileri ağırlayacakBüyükelçiler Güven Mektubu Takdim Törenine katılacak.Törenin ardından Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov'u kabul edecek.