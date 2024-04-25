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Beyaz Gazete
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü programı yoğun olacak

Anayasa Mahkemesi 62'nci yaşını kutluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen törene katılacak.

Ekleme: 25.04.2024 - 09:27 Güncelleme: 25.04.2024 - 09:29 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü programı yoğun olacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun programlarını sürdürüyor.

Anayasa Mahkemesi'nin kuruluşunun 62'inci yılında Yüce Divan Salonunda tören düzenlenecek.

Programa katılacak
Saat 14:00'te başlayacak etkinliğe Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak.

Erdoğan daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçecek.

Büyükelçileri ağırlayacak

Büyükelçiler Güven Mektubu Takdim Törenine katılacak.

Törenin ardından Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov'u kabul edecek.