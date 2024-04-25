Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü programı yoğun olacak
Anayasa Mahkemesi 62'nci yaşını kutluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen törene katılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun programlarını sürdürüyor.
Anayasa Mahkemesi'nin kuruluşunun 62'inci yılında Yüce Divan Salonunda tören düzenlenecek.
Programa katılacak
Saat 14:00'te başlayacak etkinliğe Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak.
Erdoğan daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçecek.
Büyükelçileri ağırlayacak
Büyükelçiler Güven Mektubu Takdim Törenine katılacak.
Törenin ardından Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov'u kabul edecek.