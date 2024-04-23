Hasan Kılıç Hoca Efendi'ye veda

Mahmud Efendi'nin vefatı üzerine İsmailağa Cemaati'nin başına geçen Hasan Kılıç, kaldırıldığı hastanede 94 yaşında hayatını kaybetti. Hasan Kılıç'ın cenazesi bugün ikindi namazına müteakiben kılınacak. Cenazeye Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.1930'da Trabzon Çaykara'da doğdu. Öğrenciliğini doğduğu köyde sürdürdü. Daha sonra Bursa'da askerlik hizmetini yaptı. Manevi derslerini Nuri Efendi'den alan Hasan Kılıç, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatından sonra yeni cemaat lideri oldu.Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vasiyeti ise şu şekilde: 'Son nefesimi kullanana kadar ben cemaatimin başındayım. Yerime Hasan Efendi'yi cemaatimizin başına bırakıyorum' Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefat haberinin üzerine on binlerce insan cenazesine akın etmişti.