Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 1.04 oranında artışla 9794 puan seviyesinden başladı.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününe yüzde 1.04 oranında artışla 9794 puan seviyesinden başladı.
Bankacılık endeksi yüzde 1.07 oranında artışla 13393 puan, sanayi endeksi yüzde 0.86 oranında yükselişle 14403 puan seviyesinde hareket ediyor.
Bankacılık endeksi yüzde 1.07 oranında artışla 13393 puan, sanayi endeksi yüzde 0.86 oranında yükselişle 14403 puan seviyesinde hareket ediyor.