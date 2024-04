Yeni elçiden Türk savunma sanayiine övgü

Güney Kore'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeong Yeondoo, Türkiye'deki görevine başlamasının ardından açıklamalarda bulundu.Türkiye'nin Kore Savaşı'na geniş çaplı bir kuvvet göndererek ülkesine yardım ettiğini ve birlikte savaşmış kardeş ülke olduğunu hatırlatan Jeong, Korelilerin Türkiye'yi sadece Kore Savaşı'na gönderilen askerlerinden dolayı değil, aynı zamanda Türk halkının Doğu Asya'da yer edinmiş olduğu dönemden, Güney Kore'nin Goguryeo dönemine kadar uzanan bir tarih boyunca süregelen iki ülkenin tarihinden dolayı kardeş ülke olarak adlandırdıklarını söyledi.Jeong, iki ülkenin süregelen ikili ilişkileri sayesinde, her iki ülke vatandaşlarının duygusal, kültürel ve dil anlamında benzerlikler taşıdığına işaret ederek, Türk askerlerinin Kore Savaşı'na katılması, 2002 Dünya Kupası'nda birbirini karşılıklı desteklemesi, iki ülke arasındaki bağı bir kez daha teyit ederek, halen devam eden aktif kültürel ve insani etkileşimlere yol açtığını belirtti."Şu anda iki ülke arasındaki ticaret hacmi 10 milyar doları bulsa da her iki tarafın uzmanları, bunun iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin potansiyeline kıyasla hala yetersiz olduğunu düşünmektedir." değerlendirmesinde bulunan Jeong, Güney Kore Büyükelçisi olarak görev süresi boyunca, özellikle iki ülke arasındaki ticaret hacmini daha da artırmayı ve iki ülkenin de gençlerinin ilgili sektörlerde daha fazla çalışmasıyla karşılıklı ekonomik işbirliği için çaba göstereceğini belirtti.Jeong, iki ülke arasında savunma sanayisi alanındaki işbirliklerine değinerek şunları kaydetti:"2023 Ocak ayında, bir Kore şirketi Türkiye ile 101 Altay tankı güç paketi ve ana parça tedariki için bir sözleşme imzalamıştır. Bu sözleşme, savunma sanayisi alanında her iki ülke arasındaki başarılı işbirliğinin bir modeli olarak bilinmektedir. Ayrıca 12 Mart'ta Sayın Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'a güven mektubu teslim ettiğimde kendisi de bu konudan söz etmiştir.Türkiye'nin insansız hava araçları, insansız deniz araçları, en son teknolojiye sahip savaş uçakları gibi savunma geliştirme alanında önemli başarılar elde etmiş olması nedeniyle gelecekte de her iki ülke arasında yeni savunma işbirliği olanaklarının mümkün olabileceğini düşünmekteyim."Güney Kore'nin Türk vatandaşlarından vize serbestisinin yanında elektronik K-ETA talebine ilişkin konuşan Jeong, K-ETA sisteminin Kovid-19'un sona ermesinden sonra Nisan 2022'den itibaren Kore Adalet Bakanlığının vizesiz olarak Kore'ye girişe izin verdiği diğer tüm ülkeler için uygulanan bir sistem olduğunu ve bunun yalnızca Türkiye'ye özgü bir sistem olmadığını belirterek şöyle devam etti:"K-ETA değerlendirmesi Adalet Bakanlığının kriterlerine göre yapılıyor olsa da Türkiye vatandaşlarının bu sistemden kaynaklanabilecek olası zararları önlemek ve iyileştirme önerileri sunmak için elçiliğimiz çaba gösterecektir."Jeong, ülkesinin 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki çalışmalarına değinerek, bölgede "Kore-Türkiye Dostluk Kenti" adlı geçici konteyner kentinin oluşturulması ve işletilmesi, yeniden yapılanması için ekipman bağışı ve kültür ve eğitim programları gibi çeşitli projelerin desteklenmesi gibi her aşamada farklı projelere destek sağladıklarını kaydederek, gelecek dönemlerde de depremzede Kore Savaşı Gazileri ve aileleri başta olmak üzere, tüm depremzedelerin en kısa sürede normale dönmesi için destek vermeye devam edeceklerini söyledi.Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak "kardeş ülke" olan iki ülkenin vatandaşları arasındaki güçlü bağlara dayanan ilişkilerin derinleştirilmesi için çaba göstereceğini vurgulayan Jeong, antik dönemde Göktürkler ve Goguryeo arasındaki tarihi etkileşime dair belgelerin ve eserlerin bir yerlerde bulunduğunu düşündüğünü, Türkiye ve Güney Kore'deki genç akademisyenlerin bu alana daha fazla ilgi göstererek, iki ülke arasındaki değerli tarihi etkileşimi daha da fazla ortaya çıkarabileceklerini umduğunu sözlerine ekledi.