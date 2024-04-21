Malatya'da kız meselesi yüzünden kavga çıktı: 1 yaralı!

Malatya'da kız meselesi yüzünden iki kişi arasında tartışma çıktı. Kavgaya tarafların yakınları da katıldı. Karnından bıçaklanan bir kişi tedavi altına alındı.

Olay, Akçadağ ilçesine bağlı Develi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, M. P'nin evine görüşmeye giden H.Ö. ile şahıs arasında kız meselesi nedeniyle başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya tarafların yakınları da katılırken, T.Ö. aldığı bıçak darbeleri sonucu kulak ve karın bölgelerinde yaralandı.İhbar üzerine bölgeye jandarma ile sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi Akçadağ Şehit Gökhan Devlet Hastanesi'nde yapılan yaralı daha sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. M.P.'nin yakalanarak gözaltına alındığı olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.