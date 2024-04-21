Husumetlisini sahte kız arkadaşıyla kandırdı! Randevu ayarlayıp kaçırdı...
Beykoz'da filmlere şapka çıkartacak bir olay yaşandı. Ayberk D. isimli bir kişi daha önceden araç kiraladığı husumetli olduğu kişinin tuzağına düştü. Erdal B. isimli kişi sosyal medyadan Aleyna isimli arkadaşının sosyal medyasını kullanarak Ayberk D. ile buluşma ayarladı. Ayberk D. ve Aleyna Beykoz'da buluşup araçla ilerledikleri sırada otomobilin arkasından Erdal B. ve Ozan A. çıkarak Ayberk D.'yi kaçırıp babasından fidye istedi. Şüpheliler hakkında 19 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Beykoz'da filmlere şapka çıkartacak bir olay yaşandı. Ayberk D. 2023 yılında Erdal B. isimli kişinin araç kiralama iş yerinden otomobil kiraladı. Araçla kazaya karışan Ayberk D. Kaza tutanağı tuttu ancak durumu Erdal B.'den gizlemesi üzerine aralarında husumet oluştu. Erdal B. Aleyna isimli bir arkadaşının adına sosyal medyadan Ayberk D. ile tanışıp onun adına randevu ayarladı. Aleyna ve Ayberk D. Beykoz'da buluştu.
PARA GELENE KADAR OĞLUN BENDE
İkili Aleyna'nın aracında ilerlediği sırada bu esnada aracın arkasından Erdal B. ve Ozan A. çıktı. Şüphelilerden Ozan A., Ayberk D.'nin boğazına bıçak dayayıp şahsı kaçırdı. Şüpheli Erdal B. Ayberk D.'nin babası Onur D.'yi arayarak 'sen parayı hazırla oğlun bende, para gelene kadar da oğlun bende kalacak, sizin sonunuz ben olacağım, hem oğlunu hem seni ayrı ayrı yerlerde kıstıracağım' deyip tehditler savurup para istedi.
POLİSLER ŞÜPHELİLERİ YAKALADI
Onur D. şüphelilerin istediği adresi öğrendikten sonra durumu polise bildirdi. Şüpheliler Ayberk D.'yi Beykoz'da bırakırken, Beşiktaş'taki buluşma yerinde şahıslar Erdal B. ve Ozan A. polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
ALEYNA OLARAK KONUŞAN BENDİM
Şüpheli Erdal B. karakoldaki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek, arkadaşlık uygulaması üzerinden Aleyna olarak konuşan kişinin kendisi olduğunu, borcundan dolayı uygulama üzerinden görüştüğünü ileri sürdü.
'NE OLDUĞUNU ANLAYAMADIM'
Şüpheli Ozan A. savunmasında, yola birlikte çıktıklarını Ayberk D.'nin babasıyla görüşmek istemesi üzerine Beşiktaş sahilde oturduklarını muhabbet sırasında polislerin geldiğini ve ne olduğunu anlayamadığını iddia etti.
DAVA AÇILDI
Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheliler Erdal B. ve Ozan A. için İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine dava açıldı. Hazırlanan iddianamede şüphelilerin suçtan kaçmaya yönelik savunmalarına itibar edilmeyerek iştirak halinde birlikte hareket ettiği belirtildi.
Şüphelilerin tehdit ile para talep ederek 'yağma' suçunu işledikleri eylemlerinin teşebbüs aşamasında kaldığı kaydedildi. İddianamede şüphelilerin Ayberk'i zorla alıkoyarak 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçunu işledikleri hususunda yeterli delilin bulunduğu ifade edildi.
19 YILLA YARGILANACAKLAR
Şüpheliler, 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma', 'Birden Fazla Kişi Tarafından Silahla Yağma' suçundan 19 yılla yargılanacak. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.
PARA GELENE KADAR OĞLUN BENDE
İkili Aleyna'nın aracında ilerlediği sırada bu esnada aracın arkasından Erdal B. ve Ozan A. çıktı. Şüphelilerden Ozan A., Ayberk D.'nin boğazına bıçak dayayıp şahsı kaçırdı. Şüpheli Erdal B. Ayberk D.'nin babası Onur D.'yi arayarak 'sen parayı hazırla oğlun bende, para gelene kadar da oğlun bende kalacak, sizin sonunuz ben olacağım, hem oğlunu hem seni ayrı ayrı yerlerde kıstıracağım' deyip tehditler savurup para istedi.
POLİSLER ŞÜPHELİLERİ YAKALADI
Onur D. şüphelilerin istediği adresi öğrendikten sonra durumu polise bildirdi. Şüpheliler Ayberk D.'yi Beykoz'da bırakırken, Beşiktaş'taki buluşma yerinde şahıslar Erdal B. ve Ozan A. polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
ALEYNA OLARAK KONUŞAN BENDİM
Şüpheli Erdal B. karakoldaki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek, arkadaşlık uygulaması üzerinden Aleyna olarak konuşan kişinin kendisi olduğunu, borcundan dolayı uygulama üzerinden görüştüğünü ileri sürdü.
'NE OLDUĞUNU ANLAYAMADIM'
Şüpheli Ozan A. savunmasında, yola birlikte çıktıklarını Ayberk D.'nin babasıyla görüşmek istemesi üzerine Beşiktaş sahilde oturduklarını muhabbet sırasında polislerin geldiğini ve ne olduğunu anlayamadığını iddia etti.
DAVA AÇILDI
Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheliler Erdal B. ve Ozan A. için İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine dava açıldı. Hazırlanan iddianamede şüphelilerin suçtan kaçmaya yönelik savunmalarına itibar edilmeyerek iştirak halinde birlikte hareket ettiği belirtildi.
Şüphelilerin tehdit ile para talep ederek 'yağma' suçunu işledikleri eylemlerinin teşebbüs aşamasında kaldığı kaydedildi. İddianamede şüphelilerin Ayberk'i zorla alıkoyarak 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçunu işledikleri hususunda yeterli delilin bulunduğu ifade edildi.
19 YILLA YARGILANACAKLAR
Şüpheliler, 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma', 'Birden Fazla Kişi Tarafından Silahla Yağma' suçundan 19 yılla yargılanacak. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.