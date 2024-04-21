Husumetlisini sahte kız arkadaşıyla kandırdı! Randevu ayarlayıp kaçırdı...

Beykoz'da filmlere şapka çıkartacak bir olay yaşandı. Ayberk D. 2023 yılında Erdal B. isimli kişinin araç kiralama iş yerinden otomobil kiraladı. Araçla kazaya karışan Ayberk D. Kaza tutanağı tuttu ancak durumu Erdal B.'den gizlemesi üzerine aralarında husumet oluştu. Erdal B. Aleyna isimli bir arkadaşının adına sosyal medyadan Ayberk D. ile tanışıp onun adına randevu ayarladı. Aleyna ve Ayberk D. Beykoz'da buluştu.İkili Aleyna'nın aracında ilerlediği sırada bu esnada aracın arkasından Erdal B. ve Ozan A. çıktı. Şüphelilerden Ozan A., Ayberk D.'nin boğazına bıçak dayayıp şahsı kaçırdı. Şüpheli Erdal B. Ayberk D.'nin babası Onur D.'yi arayarak 'sen parayı hazırla oğlun bende, para gelene kadar da oğlun bende kalacak, sizin sonunuz ben olacağım, hem oğlunu hem seni ayrı ayrı yerlerde kıstıracağım' deyip tehditler savurup para istedi.Onur D. şüphelilerin istediği adresi öğrendikten sonra durumu polise bildirdi. Şüpheliler Ayberk D.'yi Beykoz'da bırakırken, Beşiktaş'taki buluşma yerinde şahıslar Erdal B. ve Ozan A. polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Şüpheli Erdal B. karakoldaki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek, arkadaşlık uygulaması üzerinden Aleyna olarak konuşan kişinin kendisi olduğunu, borcundan dolayı uygulama üzerinden görüştüğünü ileri sürdü.Şüpheli Ozan A. savunmasında, yola birlikte çıktıklarını Ayberk D.'nin babasıyla görüşmek istemesi üzerine Beşiktaş sahilde oturduklarını muhabbet sırasında polislerin geldiğini ve ne olduğunu anlayamadığını iddia etti.Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheliler Erdal B. ve Ozan A. için İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine dava açıldı. Hazırlanan iddianamede şüphelilerin suçtan kaçmaya yönelik savunmalarına itibar edilmeyerek iştirak halinde birlikte hareket ettiği belirtildi.Şüphelilerin tehdit ile para talep ederek 'yağma' suçunu işledikleri eylemlerinin teşebbüs aşamasında kaldığı kaydedildi. İddianamede şüphelilerin Ayberk'i zorla alıkoyarak 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçunu işledikleri hususunda yeterli delilin bulunduğu ifade edildi.Şüpheliler, 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma', 'Birden Fazla Kişi Tarafından Silahla Yağma' suçundan 19 yılla yargılanacak. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.