Eyüpspor ile tarihe geçen Arda Turan'dan dikkat çeken açıklamalar!

Süper Lig'in en yeni hocası Arda Turan Sportcell'e açıklamalarda bulundu.Biliyorsunuz ben skandal adamıyım, kriz adamıyımdır. Bunların içinde olmayı, yaşamayı da severim. Yaptığım hataları çekmeyi, yapmadığım hataların yüküne karşı da mücadele etmeyi severim. İsmim üzerinden konuşulması... Başkasına yapılan haksızlıklarda 'Ona çok büyük haksızlık yapıldı' diye söylenilecek şeylerde ben olduğum zaman bambaşka davranılıyor. Bunlarda hiç problem yok, ben bunlarla yaşamayı öğrendim.Caner çok iyi kalpli biridir. Kalbi özünde inanılmaz iyidir. Onun kalbine dokunursanız o oyunu güzelleştirir. Aynı şekilde Ömer. Ömer Bayram dediğimiz adam Süper Lig'de asist kralı olmuş bir adam. İyi durumdaki bir Ömer'in bu Lig'e etki etmememsi mümkün mü? Ayrıca Ömer oynadığı ve oynamadığı zaman takıma muhteşem bir liderdir. Benim böyle avantajlarım oldu.Ben şuna inanıyorum ki benim ruhumda bir liderlik var ve ben bu oyuna da aklımı yoruyorum. Tek korkum ülkemin bunu anlayamaması ve buna sabır gösterememesi. Bunu kendim için söylemiyorum. Eski oyuncularına, futbolun içinden gelen insanlara daha çok sahip çıkıp o sinerjiyi yaratsınlar. Bıraksınlar akrabalarını onları bunları oyunun kendisine hizmet etsinler ve bu sinerjiyi Arjantin gibi yaşasınlar.Kerem Aktürkoğlu ve Barış alper yılmaz kadroya girmiyorken karşıma alıp 'İkiniz de 30 -40 milyon euro edersiniz yeter ki doğru oynayın' demiştim. Bugün abileri olarak o söylediklerimin haklı gururunu yaşıyorum.Kolay bir şey değil Real Madrid'e girip oynamak. Real Madrid'de soyunma odasına girmek veya karşıdan karşıya geçemezsin ayakların titrer. O yüzden Arda Güler'i rahat bırakın. Muhteşem bir oyuncu muhteşem yeteneklere sahip.Başımız dert oldu Okan Abi. Bu kadar rekor kırarsa bize ne bırakacak, bu kadar rekor kırlır mı kardeşim?