Eski sevgiliden intikam siparişi

İzmir'de bir kişi eski sevgilisinin evine kapıda ödeme seçeneğiyle farklı yerlerden yemek sipariş etti. Tüm kuryeler aynı anda aynı adrese gelince komik görüntüler ortaya çıktı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

İzmir'de bir kişi eski sevgilisinin evine, aynı saatte farklı yerlerken kapıda ödeme seçeneğiyle yemek sipariş etti.Tüm kuryeler aynı anda kapıda karşılaşınca ortaya ilginç bir görüntü çıktı. Siparişleri yetiştirmek isteyen kuryelerin evin önünde oluşturduğu kalabalık gülümsetti.Yoldan geçenler o anları görüntülerken, her yeni gelen kurye kalabalık karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. O anlar ise sosyal medyada gündem oldu.