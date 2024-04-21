  • USD: 32,51 - 32,57
  • EURO: 34,63 - 34,69
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Eski sevgiliden intikam siparişi

İzmir'de bir kişi eski sevgilisinin evine kapıda ödeme seçeneğiyle farklı yerlerden yemek sipariş etti. Tüm kuryeler aynı anda aynı adrese gelince komik görüntüler ortaya çıktı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Ekleme: 21.04.2024 - 14:12 Güncelleme: 21.04.2024 - 14:13 / Editör: Ozge Selin
Eski sevgiliden intikam siparişi
İzmir'de bir kişi eski sevgilisinin evine, aynı saatte farklı yerlerken kapıda ödeme seçeneğiyle yemek sipariş etti.

Tüm kuryeler aynı anda kapıda karşılaşınca ortaya ilginç bir görüntü çıktı. Siparişleri yetiştirmek isteyen kuryelerin evin önünde oluşturduğu kalabalık gülümsetti.

Eski sevgiliden intikam siparişi

Yoldan geçenler o anları görüntülerken, her yeni gelen kurye kalabalık karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. O anlar ise sosyal medyada gündem oldu.