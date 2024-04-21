Emekli Promosyon:18 bin TL fırsatı! Güncel banka promosyonları ne kadar?

Kamu bankalarının ardından özel bankalar da emekli promosyon kampanyalarını güncelledi. Başkan Erdoğan'ın emekli promosyon açıklaması sonrası banka promosyonları ne kadar oldu? En yüksek emekli promosyon ödemesini hangi banka yapıyor? Merak edilenler yanıt buldu.Bankalar emekli promosyon kampanyalarında fiyatları güncelledi. Kamu bankalarında yüzde 166 artan emekli promosyon tutarları, özelde en yüksek emekli promosyon miktarının da yüzde 44 artmasına sebep oldu. Böylece en yüksek emekli promosyon miktarı 18 bin TL oldu. Peki en yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? Güncel banka promosyonları ne kadar?Kamu bankalarında asgari emekli promosyon tutarı 8 bin TL olurken, maaşa göre bu rakam 12 bin TL'ye kadar yükselecek. SGK özel bankalarla da anlaşma yapıldığını açıkladı. Bununla beraber kamuda artan promosyon tutarlarının etkisiyle özel bankalarda tutarlar ek ödemelerle beraber 18 bin TL'ye yükseldi. Kamu da yaklaşık yüzde 166'lık artış yaşanması rekabeti artırarak özel bankalarda yüzde 40 civarında bir artışı beraberinde getirdi.Öte yandan SGK ölüm aylığı alan 3,3 milyon hak sahibine de başvurmaları halinde 5 bin TL promosyon ödenecek.Emekli maaşı bağlanan herkes herhangi bir banka seçerek emekli promosyon alma imkanından faydalanabiliyor. Eski ve yeni farketmeksizin tüm emekli vatandaşların hakkı var.Emekli promosyon kampanyalarından yararlanmanın şartı nedir?Emeklinin seçtiği bankaya '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü vermesi yeterli. Fatura, kredili hesap gibi şartlar yok. Ancak bankalar bu tür ürünler karşılığında yüksek promosyon teklif edebiliyor.3 yılı dolan emekliler artık yeni emekli promosyon alma hakkına kavuşuyorlar. Bu noktada mevcut bankanız ile görüşüp yeni rakam üzerinden emekli promosyonunuzu alabilirsiniz. Ancak isteyen bankasını da değiştirebilir. Burada kalan dönemin ödemesi iade yapılarak promosyon anlaşması iptal edilip daha yüksek para veren banka tercih edilebilir.Süresi sona eren emekliler istedikleri bankayı seçip ikinci promosyonlarını oradan alabilirler. Ancak süre dolmadan da banka değiştiriliyor. Eğer kredi kullanmamışsanız kalan sürenin promosyonunu iade edip ayrılabilirsiniz. Burada cayma hakkınızı kullanıyorsunuz. Ve bu hakkı istediğiniz sayıda kullanabilirsiniz.Maaşın yatırılması istenen bankanın herhangi bir şubesine başvurmak yetiyor. Bunun dışında e-Devlet'ten de banka ve şubesi kolayca seçilebiliyor. Herhangi bir ekstra işlem yapmaya gerek kalmıyor.SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaşı ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan vatandaşlar 12.000 TL'ye varan emekli promosyon ödemesi imkanından faydalanabilecek.Banka promosyon ödemelerini 3 yıllık peşin yapıyor. Müşterilerinin 2022 yılına ilişkin devam eden emekli promosyon tutarlarını iade etmeden başvurularının alınabileceğini belirten banka, 2024 emekli promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarlarının da sistemsel olarak mahsup edildiğini de belirtiyor.Emekli aylıklarını Ziraat Bankası aracılığı ile alan vatandaşlar emekli promosyon ödemesinden faydalanabilmeleri için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları gerekiyor.HALKBANKEmekli maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden emekliler, 12.000 TL'ye varan emekli promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.Brüt Maaş Tutarı - Ödenecek Emekli Promosyon Tutarı• 10.000 TL - 14.999,99 TL arası maaş alanlar için 8.000 TL• 15.000 TL - 19.999,99 TL arası maaş alanlar için 10.000 TL• 20.000 TL ve üzeri arası maaş alanlar için 12.000 TLVakıfbank 1 aya isabet eden emekli maaşı tutarı;• 10.000.-TL ye (10.000.-TL hariç) kadar olanlara 5.000 TL• 10.000 - 15.000.-TL (15.000.-TL hariç) arasında olanlara 8.000 TL• 15.000 – 20.000.-TL (20.000.-TL hariç) arasında olanlara 10.000 TL• 20.000.-TL ve daha fazla olanlara 12.000 TLemekli promosyon ödemesi yapacak.Denizbank, emekli maaşını DenizBank'tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilere 12.000 TL'ye varan nakit emekli promosyon fırsatı sunuyor.Emekli Maaşı Tutar Aralığı - Standart Emekli Promosyonu• 0 - 9.999 TL arası maaş alanlar için 5.000 TL• 10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar için 8.000 TL• 15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar için 10.000 TL• 20.000 TL ve üzeri maaş alanlar için 12.000 TLEmekli maaşını İş Bankası'ndan alan emekliler, 12.000 TL'ye varan nakit emekli promosyon kazanıyor.Banka 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt eden ve promosyona esas emekli aylığını İş Bankası hesabına aktaran emeklilere promosyon ödemesi yapılacağını belirtiyor.Emekli Maaşı Tutar Aralığı - Emekli Promosyon Tutarı• 10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlar için 5.000 TL• 10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlar için 8.000 TL• 15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlar için 10.000 TL• 20.000 TL ve daha fazla olanlar için 12.000 TLTürkiye Finans, emeklilere 14.500 TL'ye varan nakit emekli promosyon ve ödül fırsatı sunuyor.Bankaya davet edeceğiniz her bir emekli yakını için 250 TL, toplamda 2.500 TL'ye varan nakit ödülü.SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur emekli maaşlarını 36 ay boyunca Türkiye Finans'tan aracılığıyla alan emeklilere;• 9.999 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 5.000 TL• 10.000 TL – 14.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 8.000 TL• 15.000 TL – 19.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 10.000 TL• 20.000 TL ve daha fazla maaş alanlara 12.000 TLemekli promosyon ödemesi yapılacak.Fibabanka, 3 yıl süre ile emekli maaşını banka aracılığıyla almayı taahhüt eden emeklilere promosyon ödemesi yapılacağını belirtiyor.Yapılacak emekli promosyon ödemeleri maaş tutarına göre aşağıdaki gibidir:• 10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olan emekliler için 5.000 TL• 10.000 - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olan emekliler için 8.000 TL• 15.000 - 20.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olan emekliler için 10.000 TL• 20.000 TL ve daha fazla olan emekliler için 12.000 TLEmekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara 15.000 TL'ye varan nakit emekli promosyon fırsatı sunuluyor.Garanti BBVA'da emekli maaşı;• 10.000 TL'ye kadar olan emeklilere 6.250 TL• 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL• 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500 TL• 20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TLtutarında nakit promosyon avantajı sunuluyor.Banka, emekli promosyon avantajından 28 Mart – 30 Nisan 2024 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA'dan almayı taahhüt eden emekli vatandaşların yararlanabileceğini aktardı.15.000 TL'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL'ye varan emeklilik ödülü sunuluyor.• Aylık Maaş Tutarı 0 - 9.999 TL olanlar için 6.250 TL• Aylık Maaş Tutarı 10.000 - 14.999 TL olanlar için 10.000 TL• Aylık Maaş Tutarı 15.000 - 19.999 TL için 12.500 TL• Aylık Maaş Tutarı 20.000TL ve üzeri için 15.000 TLAkbank, emekli maaşını Akbank'tan alanlara 15.000 TL'ye varan promosyona ek olarak 2.500 TL chip-para ile birlikte toplamda 17.500 TL ödül fırsatı sunuyor.Emekli Maaşı Tutar Aralığı - Toplam emekli promosyon tutarı• 0 - 9.999 TL - 6.250 TL• 10.000 TL - 14.999TL - 10.000 TL• 15.000 TL - 19.999 - 12.500 TL• 20.000 TL ve üzeri - 15.000 TLYapı Kredi'de tüm emeklilere 18.000 TL'ye kadar varan nakit emekli promosyon imkanı mevcut.28 Mart – 30 Nisan 2024 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emekliler 18.000 TL'ye varan nakit emekli promosyon fırsatından yararlanabiliyor.Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan bir aylık net geliri;• 9.999 TL'ye kadar olana 9.250 TL• 10.000 TL - 14.499 TL arasında olana 13.000 TL• 15.000 TL - 19.999 TL arasında olana 15.500 TL• 20.000 TL ve üzerinde olana 18.000 TLnakit emekli promosyonu ödeniyor.Banka tarafından yapılan açıklamaya göre Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremine bağımsız 1.000 TL ek nakit ödül ödeniyor.ING, emekli maaşını ING'ye taşıyanlara, 18.000 TL'ye varan nakit emekli promosyonu veriyor.Banka, emekli aylığını ING'ye taşıyan emeklilere maaş tutarına göre ek koşulsuz 15.000 TL'ye varan nakit emekli promosyon fırsatı sunuyor. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'na 3.000 TL'ye varan ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 18.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanılabilineceğini de belirtiyor. Banka, yeni emeklilerin ve EYT ile emekli olanların da, emekli maaş promosyonundan yararlanabileceğini de ekliyor.1 aylık toplam gelir/aylık tutarı,• 10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar ise 6.250 TL,• 10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 10.000 TL,• 15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 12.500 TL,• 20.000 TL ve üzeri ise 15.000 TLnakit emekli promosyon ödemesi yapılıyor.