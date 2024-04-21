Denizli’de feci kaza: Cesedi 27 metre uzaklıkta bulundu!

Denizli'de motosiklet sürücüsü Hakan Gümüş direksiyon hakimiyetini yitirdi. Refüjü aşarak karşı şeride geçti. Bu sırada bariyerlere çarpan ve tam 27 metre sürüklenen Gümüş, hayatını kaybetti.

Feci kaza, Pamukkale ilçesi Güzelköy Mahallesi Denizli Çevreyolu üzerinde meydana geldi.Edinilen bilgilere Hakan Gümüş (24) idaresindeki 20 ALZ 092 plakalı motosikleti ile seyir halindeyken, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Gümüş'ün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet refüjü aşarak karşı şeride geçti.Bariyere çarparak 27 metre savrulan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti | VideoBariyere çarpan motosiklet sürücüsü 27 metre savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri Gümüş'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.Yapılan incelemelerin ardından Gümüş'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Morguna kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.