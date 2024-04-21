Ankara Sincan'da yağmur duası: Belediye Başkanı Murat Ercan da katıldı!

Ankara'nın Sincan İlçesi'nde kuraklığa karşı yağmur duası yapıldı. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, kurak geçen ilkbaharda Akçaören ve Çokören Mahalle sakinleri ve çiftçilerle birlikte toprakların bir an önce suya kavuşması için yağmur duasına katıldı.Mahalle meydanlarında gerçekleşen yağmur duası buluşmasında, köy ve ilçe halkı topluca dua etti. Başkan Ercan, yağmur duası için yaptığı konuşmada, "Bu zor zamanlarda birlikte dua ederek, hemşehrilerimizle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. İnşallah dualarımız kabul olur ve topraklarımız gerekli yağmuru alarak bereketlenir. Hemşehrilerimizle birlikte yağmurun topraklarımıza getireceği bereket için ellerimizi semaya açtık, hep birlikte dua ettik. Rabbim güzel memleketimizin topraklarını rahmetiyle bereketlendirsin, dualarımızı kabul eylesin. Hasat zamanı çiftçilerimizin yüzünü güldürsün" dedi.Duaya katılan vatandaşlar da bu tür etkinliklerin toplumda birlik ve beraberliği pekiştirdiğine vurgu yaptı. Etkinlikler, köy meydanında okunan dualar ve ilahilerle son buldu. Vatandaşlar, bu tür manevi aktivitelerin sıklıkla yapılmasını ve özellikle genç neslin bu tür geleneğe katılmasını önemsediklerini belirtti. Sincan Belediyesi'nin organize ettiği bu manevi buluşmalar, toplumu bir araya getirerek, zor zamanlarda umut ve dayanışma mesajı verdi.Duaya katılan vatandaşlar da ilgi ve ziyaretinden dolayı Başkan Murat Ercan'a teşekkürlerini iletti.