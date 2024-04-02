Gram altın rekor kırmaya devam ediyor
ABD'de tüketici fiyatlarının yavaşladığını gösteren verilerin gelmesinin ardından Fed'in haziran ayında faiz indirmeye başlayacağı beklentileri altın fiyatlarına rekor kırdırıyor... Gram altın dün rekor serisini yeniledi.
ABD'de tüketici fiyatlarının yavaşladığını gösteren verilerin gelmesinin ardından Fed'in haziran ayında faiz indirmeye başlayacağı beklentileri altın fiyatlarına rekor kırdırıyor...
Gram altın dün rekor serisini yeniledi. Gram altın bugüne yine rekor seviyeden başladı.
Gram altın 2.338 TL
Çeyrek altın 3,979 TL
Yarım altın 7,910 TL
Cumhuriyet altını 16,266 TL
ONS altın 2,253 dolar
Gram altın dün rekor serisini yeniledi. Gram altın bugüne yine rekor seviyeden başladı.
Gram altın 2.338 TL
Çeyrek altın 3,979 TL
Yarım altın 7,910 TL
Cumhuriyet altını 16,266 TL
ONS altın 2,253 dolar