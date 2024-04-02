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Beyaz Gazete
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Gram altın rekor kırmaya devam ediyor

ABD'de tüketici fiyatlarının yavaşladığını gösteren verilerin gelmesinin ardından Fed'in haziran ayında faiz indirmeye başlayacağı beklentileri altın fiyatlarına rekor kırdırıyor... Gram altın dün rekor serisini yeniledi.

Ekleme: 2.04.2024 - 09:03 Güncelleme: 2.04.2024 - 09:06 / Editör: Ozge Selin
Gram altın rekor kırmaya devam ediyorABD'de tüketici fiyatlarının yavaşladığını gösteren verilerin gelmesinin ardından Fed'in haziran ayında faiz indirmeye başlayacağı beklentileri altın fiyatlarına rekor kırdırıyor...

Gram altın dün rekor serisini yeniledi. Gram altın bugüne yine rekor seviyeden başladı.

Gram altın 2.338 TL

Çeyrek altın 3,979 TL

Yarım altın 7,910 TL

Cumhuriyet altını 16,266 TL

ONS altın 2,253 dolar