Çiftlik alev aldı! Çok sayıda hayvan...

Olay, Çankırı'da yaşandı.İlçeye bağlı Akgüney köyünde N.K'ye ait çiftlikte büyük bir yangın çıktı. Sebebi ise henüz bilinmiyor.Alevlerin yükselmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.Çıkan yangın, uzun uğraşlar sonucu söndürüldü.