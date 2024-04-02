Çiftlik alev aldı! Çok sayıda hayvan...
Çankırı Bayramören ilçesinde çiftlik yangını çıktı. Çıkan yangın sonucunda 21 büyükbaş hayvan telef oldu.
Olay, Çankırı'da yaşandı.
İlçeye bağlı Akgüney köyünde N.K'ye ait çiftlikte büyük bir yangın çıktı. Sebebi ise henüz bilinmiyor.
Alevlerin yükselmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Çıkan yangın, uzun uğraşlar sonucu söndürüldü.
İlçeye bağlı Akgüney köyünde N.K'ye ait çiftlikte büyük bir yangın çıktı. Sebebi ise henüz bilinmiyor.
Alevlerin yükselmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Çıkan yangın, uzun uğraşlar sonucu söndürüldü.