Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.31 oranında artışla 9186 puan seviyesinden başladı.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın ikinci işlem gününe yüzde 0.31 oranında artışla 9186 puan seviyesinden başladı.
Bankacılık endeksi yüzde 0.20 oranında artışla 11230 puan seviyesinden, sanayi endeksi yüzde 0.47 oranında yükselişle 13776 puan seviyesinden işlem görüyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.20 oranında artışla 11230 puan seviyesinden, sanayi endeksi yüzde 0.47 oranında yükselişle 13776 puan seviyesinden işlem görüyor.