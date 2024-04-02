Adaylar ekran başına! LGS başvuruları...

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren sınav dönemi başlıyor.2 Haziran'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı gerçekleştirilecek.Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), LGS kapsamındaki merkezi sınav için başvuru süresinin bugün saat 17.00'ye kadar uzatıldığını duyurdu.Merkezi sınava katılım başvuruları, 'e-Okul' üzerinden ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.Fotoğraflı sınav giriş belgesi, 24 Mayıs'tan itibaren elektronik ortamdan okul müdürlüklerince alınacak, mühürlenecek ve onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek. Öğrenciler, sınava giderken bu belge ile birlikte geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulunduracak.Her alan için 8'inci sınıf öğretim programlarında belirlenen kazanımlar esas alınarak, öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte sorular yer alacak.Sınavın birinci oturumu saat 9.30'da, ikinci oturumu ise 11.30'da başlayacak. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve yanıtlamaları için 75 dakika süre verilecek.İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve yanıtlamaları için 80 dakika süre verilecek. Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.Sonuçlar, 28 Haziran'da açıklanacak.