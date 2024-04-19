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Beyaz Gazete
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İzmir'de korkutan deprem

İzmir açıklarında 4.5 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Ekleme: 19.04.2024 - 11:09 Güncelleme: 19.04.2024 - 11:30 / Editör: Ozge Selin
İzmir'de korkutan depremTürkiye bir kez daha depremi hatırladı.

Dün Tokat'ta meydana gelen depremin ardından bugün ise İzmir sallandı.

4.5 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 6,97 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesine 27.90 kilometre uzaklıkta.

Çevre illerden de hissedildi

Çevre illerden de hissedilen sarsıntı sonrası herhangi bir olumsuz durum açıklanmadı.

İzmir'de korkutan deprem