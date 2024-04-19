İzmir'de korkutan deprem

Türkiye bir kez daha depremi hatırladı.Dün Tokat'ta meydana gelen depremin ardından bugün ise İzmir sallandı.Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 6,97 kilometre derinlikte gerçekleşti.Depremin merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesine 27.90 kilometre uzaklıkta.Çevre illerden de hissedilen sarsıntı sonrası herhangi bir olumsuz durum açıklanmadı.