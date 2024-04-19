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İlkbaharda karla mücadele: 5 metreyi buldu

Bayburt-Trabzon arasında yoğun kar yağışı nedeniyle 6 aydır kapalı olan yolları açılma çalışmaları devam ediyor.

Ekleme: 19.04.2024 - 09:48 Güncelleme: 19.04.2024 - 09:51 / Editör: Ozge Selin
İlkbaharda karla mücadele: 5 metreyi bulduİl Özel İdaresi Konursu Şantiyesine bağlı ekipler, trafik yoğunluğunun azlığı ve yoğun kar yağışı nedeniyle sonbahar ve ilkbahar arasında 6 ay süreyle ulaşıma kapalı tutulan yolu açmak için çalışma başlattı.

KAR KALINLIĞI 5 METREYİ GEÇTİ
Ekipler, Bayburt-Trabzon arasında 3 bin 500 metre yükseklikteki bölgede kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu yollarda ulaşımı yeniden sağlamak için iş makinalarıyla çalışmaları yürütüyor.

Öte yandan Bayburt-Trabzon arasında aynı bölgede Soğanlı Dağı üzerinde bulunan ve dünyanın en zorlu yolları arasına gösterilen Derebaşı virajlarının ise ulaşıma yeniden açılması içinde kar tabakasının sıcak havanın etkisiyle erimesi bekleniyor.