İlkbaharda karla mücadele: 5 metreyi buldu
Bayburt-Trabzon arasında yoğun kar yağışı nedeniyle 6 aydır kapalı olan yolları açılma çalışmaları devam ediyor.
İl Özel İdaresi Konursu Şantiyesine bağlı ekipler, trafik yoğunluğunun azlığı ve yoğun kar yağışı nedeniyle sonbahar ve ilkbahar arasında 6 ay süreyle ulaşıma kapalı tutulan yolu açmak için çalışma başlattı.
KAR KALINLIĞI 5 METREYİ GEÇTİ
Ekipler, Bayburt-Trabzon arasında 3 bin 500 metre yükseklikteki bölgede kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu yollarda ulaşımı yeniden sağlamak için iş makinalarıyla çalışmaları yürütüyor.
Öte yandan Bayburt-Trabzon arasında aynı bölgede Soğanlı Dağı üzerinde bulunan ve dünyanın en zorlu yolları arasına gösterilen Derebaşı virajlarının ise ulaşıma yeniden açılması içinde kar tabakasının sıcak havanın etkisiyle erimesi bekleniyor.
KAR KALINLIĞI 5 METREYİ GEÇTİ
Ekipler, Bayburt-Trabzon arasında 3 bin 500 metre yükseklikteki bölgede kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu yollarda ulaşımı yeniden sağlamak için iş makinalarıyla çalışmaları yürütüyor.
Öte yandan Bayburt-Trabzon arasında aynı bölgede Soğanlı Dağı üzerinde bulunan ve dünyanın en zorlu yolları arasına gösterilen Derebaşı virajlarının ise ulaşıma yeniden açılması içinde kar tabakasının sıcak havanın etkisiyle erimesi bekleniyor.