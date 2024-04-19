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Bakan Işıkhan duyurdu: Artık e-Devlet'te

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi'ne ek olarak sunulması gereken '3201 Sayılı Kanuna Göre Aylık Talebinde Bulunanlara Mahsus Beyan ve Taahhüt Belgesi'nin artık e-Devlet üzerinden alınabileceğini söyledi.

Bakan Işıkhan duyurdu: Artık e-Devlet'te
Ekleme: 19.04.2024 - 11:15 Güncelleme: 19.04.2024 - 11:15 / Editör: Ozge Selin
Bakan Işıkhan duyurdu: Artık e-Devlet'te
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yurt dışı borçlanması yaparak aylık bağlanması müracaatında bulunan sigortalıların, "3201 Sayılı Kanuna Göre Aylık Talebinde Bulunanlara Mahsus Beyan ve Taahhüt Belgesini" e-Devlet'ten verebileceğini bildirdi.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yurt dışı borçlanması yaparak aylık bağlanması müracaatında bulunan sigortalılarımızın işlemlerini kolaylaştırmak için bir yeniliği e-Devlet üzerinden hayata geçiriyoruz. Müracaatta bulunan vatandaşlarımız Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesine ek olarak sunulması gereken '3201 Sayılı Kanuna Göre Aylık Talebinde Bulunanlara Mahsus Beyan ve Taahhüt Belgesini' artık e-Devlet üzerinden verebilecek."