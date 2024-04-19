Bakan Işıkhan duyurdu: Artık e-Devlet'te

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi'ne ek olarak sunulması gereken '3201 Sayılı Kanuna Göre Aylık Talebinde Bulunanlara Mahsus Beyan ve Taahhüt Belgesi'nin artık e-Devlet üzerinden alınabileceğini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yurt dışı borçlanması yaparak aylık bağlanması müracaatında bulunan sigortalıların, "3201 Sayılı Kanuna Göre Aylık Talebinde Bulunanlara Mahsus Beyan ve Taahhüt Belgesini" e-Devlet'ten verebileceğini bildirdi.Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:"Yurt dışı borçlanması yaparak aylık bağlanması müracaatında bulunan sigortalılarımızın işlemlerini kolaylaştırmak için bir yeniliği e-Devlet üzerinden hayata geçiriyoruz. Müracaatta bulunan vatandaşlarımız Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesine ek olarak sunulması gereken '3201 Sayılı Kanuna Göre Aylık Talebinde Bulunanlara Mahsus Beyan ve Taahhüt Belgesini' artık e-Devlet üzerinden verebilecek."