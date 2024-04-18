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Bakan Işıkhan, Memur-Sen heyetiyle görüştü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Ekleme: 18.04.2024 - 17:18 Güncelleme: 18.04.2024 - 17:19 / Editör: Ozge Selin
Bakan Işıkhan, Memur-Sen heyetiyle görüştü
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Memur-Sen heyetiyle görüştü

Bakan Işıkhan, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Memur-Sen Genel Başkanı Sayın Ali Yalçın ve beraberindeki heyeti bakanlığımızda ağırladık. Çalışma barışının sürdürülmesi ve kamu çalışanlarımızın haklarının korunmasına yönelik adımlarımızı sosyal paydaşlarımızla birlikte atmaya devam edeceğiz. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Bakan Işıkhan, Memur-Sen heyetiyle görüştü