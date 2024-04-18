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AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Ekleme: 18.04.2024 - 09:17 Güncelleme: 18.04.2024 - 09:19 / Editör: Ozge Selin
AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta depremAFAD, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını aktardı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 11.35 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem