  • USD: 32,46 - 32,52
  • EURO: 34,53 - 34,59
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yüksekova yolunda heyelan

Van-Yüksekova kara yolu üzerindeki Yeniköprü mevkiinde meydana gelen heyelan, saniye saniye kameraya yansırken yol ise ulaşıma kapandı.

Ekleme: 17.04.2024 - 16:07 Güncelleme: 17.04.2024 - 16:09 / Editör: Ozge Selin
Yüksekova yolunda heyelan
Van-Yüksekova kara yolu üzerindeki Yeniköprü mevkiinde meydana gelen heyelanla birlikte yola kaya parçaları düştü.

Şans eseri herhangi bir yaralanmanın olmadığı olayda, yol ulaşıma kapatıldı.

Yüksekova yolunda heyelan

Heyelan anı görüntülendi

Karayolları ekipleri hemen bölgede çalışmalara başladı. Sürücüler tarafından anbean kaydedilen olayda, yaşananlar dikkat çekti.

Güvenlik önlemleri alan ekipler, yolun yeniden açılması için yoğun bir şekilde çalışıyor.

Yüksekova yolunda heyelan