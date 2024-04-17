Yüksekova yolunda heyelan

Van-Yüksekova kara yolu üzerindeki Yeniköprü mevkiinde meydana gelen heyelanla birlikte yola kaya parçaları düştü.Şans eseri herhangi bir yaralanmanın olmadığı olayda, yol ulaşıma kapatıldı.Karayolları ekipleri hemen bölgede çalışmalara başladı. Sürücüler tarafından anbean kaydedilen olayda, yaşananlar dikkat çekti.Güvenlik önlemleri alan ekipler, yolun yeniden açılması için yoğun bir şekilde çalışıyor.