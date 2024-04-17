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ÖSYM duyurdu: Başvurular başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından 2 Haziran günü gerçekleştirilecek olan 2024 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-YDUS 1. Dönem) başvuruları başladı.

Ekleme: 17.04.2024 - 12:00 Güncelleme: 17.04.2024 - 12:01 / Editör: Ozge Selin
ÖSYM duyurdu: Başvurular başladıYDUS başvuruları başladı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, 25 Nisan'a kadar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.

Adaylar, sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilecek.