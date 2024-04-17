ÖSYM duyurdu: Başvurular başladı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından 2 Haziran günü gerçekleştirilecek olan 2024 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-YDUS 1. Dönem) başvuruları başladı.
YDUS başvuruları başladı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, 25 Nisan'a kadar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.
Adaylar, sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilecek.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, 25 Nisan'a kadar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.
Adaylar, sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilecek.