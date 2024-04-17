ÖSYM duyurdu: Başvurular başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından 2 Haziran günü gerçekleştirilecek olan 2024 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-YDUS 1. Dönem) başvuruları başladı.

YDUS başvuruları başladı.ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, 25 Nisan'a kadar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.Adaylar, sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilecek.