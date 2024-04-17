Malatya'da korkutan deprem!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Malatya'da merkez üssü Battalgazi ilçesi olan bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Malatya'da meydana gelen depreme ilişkin verileri açıkladı.
BATTALGAZİ'DE 4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
AFAD, Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Malatya'da saat 00:09'da meydana gelen depremin derinliği 9.28 kilometre olarak açıklandı.
VALİ YAZICI'DAN AÇIKLAMA
Malatya Valisi Ersin Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçmiş olsun Malatya. Battalgazi ilçemizde yaşanılan 4,3 büyüklüğündeki depremde kurumlarımıza ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadesini kullandı.