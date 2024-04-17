Malatya'da korkutan deprem!

Malatya'da merkez üssü Battalgazi ilçesi olan bir deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Malatya'da meydana gelen depreme ilişkin verileri açıkladı.AFAD, Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.Malatya'da saat 00:09'da meydana gelen depremin derinliği 9.28 kilometre olarak açıklandı.Malatya Valisi Ersin Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçmiş olsun Malatya. Battalgazi ilçemizde yaşanılan 4,3 büyüklüğündeki depremde kurumlarımıza ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadesini kullandı.