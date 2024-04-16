Meteoroloji uyardı! Dikkatli olun

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir merkez ve çevresi ile kuzey ve batı ilçelerinde, bugün akşam saatlerinden itibaren fırtına beklendiği bildirerek uyarılarda bulundu.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından, İzmir için fırtına uyarısında bulunuldu.Açıklamada, rüzgarın bugün akşam saatlerinden itibaren İzmir Merkez ve çevresi ile kuzey ve batı ilçelerinde (Güzelbahçe, Narlıdere, Balçova, Konak, Karabağlar, Gaziemir, Buca, Bornova, Bayraklı, Karşıyaka, Çiğli, Aliağa, Bergama, Çeşme, Dikili, Foça, Karaburun, Kınık, Menemen, Urla), güney ve batı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiği bildirildi.Fırtınanın, yarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesini beklendiği belirtildi.Fırtına nedeniyle yaşanabilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.