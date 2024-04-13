Gazze’de can kaybı 33 bin 634’e yükseldi

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 33 bin 686’ya, yaralı sayısının ise 76 bin 309’a yükseldiği açıklandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de sürdürdüğü katliam bitmek bilmiyor.Son olarak Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği 5 saldırıda 52 kişinin hayatını kaybettiği, 95 kişinin ise yaralandığı bildirildi.Açıklamada, Gazze Şeridi'nde 190 gündür düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 33 bin 686'ya, yaralı sayısının ise 76 bin 309'a yükseldiği belirtildi.