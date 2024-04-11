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Beyaz Gazete
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Yunanistan'a kaçak yollarla geçmeye çalışan 9 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, kaçak yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan aralarında terör örgütü PKK/KCK mensuplarının da olduğu 9 kişinin yakalandığını duyurdu.

Ekleme: 11.04.2024 - 15:53 Güncelleme: 11.04.2024 - 15:54 / Editör: Ozge Selin
Yunanistan'a kaçak yollarla geçmeye çalışan 9 kişi yakalandı
MSB'den yapılan açıklamada, 'Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor.

Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahıs Edirne'de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.

Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.' denildi.

Yunanistan'a kaçak yollarla geçmeye çalışan 9 kişi yakalandı