Yunanistan'a kaçak yollarla geçmeye çalışan 9 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, kaçak yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan aralarında terör örgütü PKK/KCK mensuplarının da olduğu 9 kişinin yakalandığını duyurdu.
MSB'den yapılan açıklamada, 'Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor.
Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahıs Edirne'de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.
Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.' denildi.