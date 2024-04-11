Yunanistan'a kaçak yollarla geçmeye çalışan 9 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, kaçak yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan aralarında terör örgütü PKK/KCK mensuplarının da olduğu 9 kişinin yakalandığını duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada, 'Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor.Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahıs Edirne'de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.' denildi.