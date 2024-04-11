Tekirdağ'da İstanbul plakalı araç yoğunluğu yaşanıyor

Okulların tatil olmasıyla birlikte Ramazan Bayramı tatilini birleştiren vatandaşlar yollara düştü.Bayramı farklı bölgelerde geçirmek isteyenler, rotalarını belirledi ve arefe gününden harekete geçti.Megakent'te vatandaşların büyük çoğunluğunun tercihi yakın iller oldu. Bunlardan biri de Tekirdağ.Tatilin başlamasıyla birlikte Tekirdağ yollarında İstanbul plakalı araçlar yoğunluk gösterdi.Tekirdağ'dan İstanbul yönüne ise araç trafiğinin daha seyrek olduğu gözlendi.Bayramın ikinci gününde de yoğunluk devam ediyor.Araç yoğunluğu nedeniyle ulaşımda zaman zaman yavaşlama yaşanıyor.Güzergahta kontrollerini sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücüleri aşırı hız, takip mesafesi ve hatalı sollama konularında uyarıyor.Karayolundaki yoğunluğun bayram boyunca sürmesi bekleniyor.