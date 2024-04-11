İstanbul özüne döndü! Trafik tıka basa doldu

İstanbul'da vatandaşların çoğu Ramazan Bayramı için kentten ayrıldı.9 günlük tatili değerledirmek isteyenler, memleketlerine ve tatil beldelerine akın etti.Kent arefe günü sakinliğini Ramazan Bayramı'nın ilk ve ikinci günü trafik yoğunluğuna bıraktı. Bayramlaşma ziyaretlerinde bulunmak üzere İstanbul'da kalan ve yola çıkanlar, trafik nedeniyle saatlerce yolda kaldı.Bayramın ikinci gününün sabahında yüzde 9'larda seyreden trafik yoğunluğu, tatili İstanbul'da geçiren vatandaşların turistik lokasyonlara akın etmesiyle 13.30 itibariyle yüzde 60'ı buldu.Sakinliğini geride bırakan İstanbul'da uzun araç kuyrukları da oluşmaya başladı.Kentte bayram nedeniyle yakınlarının yanına giden vatandaşlar ile güzel havayı fırsat bilip gezenler dolayısıyla trafikte bazı noktalarda araçlar güçlükle ilerledi.Özellikle ana arterlerde trafik durma noktasına geldi.