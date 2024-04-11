Bakan Bolat, BAE ve KKTC'li mevkidaşlarıyla görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, BAE'li mevkidaşı Zeyoudi ile gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Ramazan Bayramı tebriklerini karşılıklı olarak ilettiklerini belirtti.Görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri değerlendirdiklerini ifade eden Bolat, şunları kaydetti:"Ülkelerimiz arasındaki Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın sunduğu fırsatlarla ticaret hacmimizi artırmak için atılması gereken adımların hızlandırılması ve yatırımların artırılması konularında mutabık kaldık. BAE ile başta ticaret, yatırımlar, enerji ve turizm olmak üzere, çok boyutlu bir yapıya sahip olan ekonomik ilişkilerimizin daha da güçlenmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."Bolat, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Amcaoğlu ile yaptıkları telefon görüşmesinde de karşılıklı olarak bayram tebriğinde bulunduklarını bildirdi.Görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi fırsatlarının değerlendirildiğine işaret eden Bolat, şöyle devam etti:"Ülkelerimiz arasındaki güçlü işbirliğinin daha da güçlendirilmesinin, KKTC ekonomisinin maruz kaldığı haksız izolasyondan kurutulmasında ve KKTC ekonomisinin kalkınmasında önemli bir rol oynadığı hususunda hemfikir olduğumuzu gördük. Türkiye olarak KKTC'nin ve Kıbrıs Türkü'nün maruz kaldığı ayrımcılığın, ekonomik izolasyonun uluslararası hukuka aykırı olduğunu bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm uluslararası platformlarda dile getirecek ve KKTC halkının refahı için çalışmaya devam edeceğiz."Bakan Bolat, dün de Katar Ticaret ve Sanayi Bakanı Muhammed bin Hamed bin Kasım Al Sani ve Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid el-Kasabi ile telefonda görüşmüştü.