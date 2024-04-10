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Beyaz Gazete
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Emine Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Emine Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
Ekleme: 10.04.2024 - 11:36 Güncelleme: 10.04.2024 - 11:37 / Editör: Ozge Selin
Emine Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
Emine Erdoğan mesajında, şunları kaydetti:

'Milletimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Huzur içerisinde ibadet ve dualarla sevgi ile muhabbetin hakim olduğu bir bayram geçirmeyi temenni ediyorum. Umut ışığının Gazze'ye ulaşmasını, mazlum coğrafyada sevinç ve barışın üstün gelmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Hayırlı bayramlar.'

Emine Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı