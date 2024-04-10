Apple'a dev kazanç! Sadece bir modelden...

Uzun zamandır beklenen iPhone 15 modelleri, geçtiğimiz eylül ayında tanıtıldı ve ardından tüm dünyada satışa çıktı.Serinin giriş seviyesi modeli iPhone 15, 799 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. iPhone 15 Plus modelinin satış fiyatı ise 899 dolar olarak açıklandı. iPhone 15 Pro 999 dolar, Pro Max ise 1199 dolardan başlayan fiyatlarla satışa raflardaki yerini aldı.Apple, iPhone modellerini rakiplerinden genellikle yüksek fiyatlarla satışa sunuyor. Buna bir de dolar kuru eklenince, ülkemizde satılan iPhone'ların fiyatı 100 bin TL'ye dayanıyor.iPhone 15'in standart ve Pro modelleri, iPhone 14 ve iPhone 14 Pro ile aynı fiyatla satışa çıkmıştı. iPhone 15 Pro Max ise bir önceki modelden 100 dolar daha pahalı.Ancak bu amiral gemisi cihazı üretmenin maliyeti, iPhone 14 Pro Max'e göre yüzde 12 daha yüksek. Bu da fiyat artışını kaçınılmaz hale getiriyor.Söz konusu maliyet artışı, özellikle şirketin ilk tetraprism 5x telefoto kamerası başta olmak üzere bir dizi yeni özellikten kaynaklanıyor. Araştırmalara göre, standart model iPhone 15‘in maliyeti 423 dolar. Vergi ve diğer giderleri düşmeden, Apple'ın tek bir iPhone 15'i maliyetinden tam 376 dolar daha fazlasına sattığını söyleyebiliriz.iPhone 15 Pro Max modelini üretmek için ise Apple 558 dolar para harcıyor. Bu, satış fiyatının neredeyse yüzde 50'sine denk geliyor. Burada Apple'ın telefonları maliyetin iki katına sattığını düşünebilirsiniz.Ancak maliyet ile birlikte işin içine tedarik, reklam ve dağıtım masrafları da girince, Apple'ın elde ettiği kâr tahmin ettiğinizden daha az oluyor.iPhone 15 Pro Max'in titanyum çerçevesi, parça maliyetini yüzde 43 artırdı.Yeni A17 Pro çip işlemcisi de 14 Pro Max'te kullanılan A16 Bionic'ten yüzde 27 daha pahalı.Yeni telefonda en çok duyurulan yükseltmelerden biri, önceki sürüme göre 3,8 kat daha fazla değere sahip olduğu bildirilen güncellenmiş kamera.Üretim maliyeti: 501 dolarSatış fiyatı: 1099 dolarÜretim maliyeti: 570 dolarSatış fiyatı: 999 dolarÜretim maliyeti: 373 dolarSatış fiyatı: 829 dolarÜretim maliyeti: 443 dolarSatış fiyatı: 1249 dolarÜretim maliyeti: 389 dolarSatış fiyatı: 999 dolarÜretim maliyeti: 254 dolarSatış fiyatı: 699 dolarÜretim maliyeti: 224 dolarSatış fiyatı: 669 dolar