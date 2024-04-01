Kahramanmaraş'ta deprem!

Asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor.AFAD'tan alınan bilgilere göre, depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olduğu öğrenilirken büyüklüğü ise 3.4 olarak ölçüldü.Saat 07.55'te meydana gelen depremin derinliği ise, 7 kilometre olarak kaydedildi.