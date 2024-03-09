Başkan Erdoğan İzmir’e gidiyor

İzmirlilere yaptığı miting davetinde, "Hizmet zamanı geldi!" sözleriyle, bu hedefe doğru kenetlenmenin de zamanı geldiğini vurgulayan İl Başkanı Bilal Saygılı şunları söyledi; "Sayın Cumhurbaşkanımız bu meydanda defalarca İzmirlilere seslendi. Yeri geldi büyük açılışlar gerçekleştirdi, yeri geldi bir haneye, aileye konuk oldu iftar açtı, çay içti. Yeri geldi; bu şehrin sahil kenarında, yeşilinde dinlendi. Güzel İzmir'imizin daima yanında oldu. Artık İzmir'in gerçek belediyecilikle kavuşma zamanı geldi. İstiyoruz ki; bunu hep birlikte haykıralım."ORTAK PAYDAMIZ VE HEDEFİMİZ BELLİ…AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü; "Ortak paydamız İzmir! Ortak hedefimiz: İzmir'in artık hak ettiği, özlediği hizmeti alması. Bu özlemi duyan herkesi o meydana bekliyoruz. Yolundan kaldırımından dert yananı; yağmurdan çamurdan, baskınlardan usananı; yıllardır şu imar değişikliği olsa, dönüşüm olsa diye bekleyeni; çöpten, kokudan bıkanı; 'Yeşilimiz yeşil, mavimiz mavi olsun artık', 'Gözle görünür hizmet, gerçek bir belediyecilik istiyoruz' diyen herkesi bekliyoruz. İzmir'in artık yerinde ve verimli, şeffaf ve adil yatırımlara kavuşmasını isteyenleri bekliyoruz. Tüm bunları, yaparsa Cumhur İttifakı yapar, AK Parti belediyeciliği çözer, diyenleri bekliyoruz. 10 Mart Pazar günü, yani yarın öyle bir büyük bir buluşma gerçekleştirelim ki; kararlılığımız 31 Mart'a yansısın. 1 Nisan'da, hizmet döneminin ilk sabahına uyanalım" ifadelerini kullandı.