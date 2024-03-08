Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.33 oranında yükselişle 9084 puan seviyesinden başladı.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününe yüzde 0.33 oranında yükselişle 9084 puan seviyesinden başladı.
Bankacılık endeksi yüzde 0.18 oranında artışla 9729 puan, sanayi endeksi yüzde 0.41 oranında yükselişle 14475 puan seviyesinde hareket ediyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.18 oranında artışla 9729 puan, sanayi endeksi yüzde 0.41 oranında yükselişle 14475 puan seviyesinde hareket ediyor.