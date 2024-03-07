Van Başkale'de okullar tatil edildi

Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 50 santimetreyi bulurken 32 mahalle ve 33 mezranın yolu ise ulaşıma kapandı.Karayolları, Başkale Belediyesi ve Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.Karla mücadele ekipleri, yüksek kesimlerdeki yerleşim alanlarında yol açma ve kar küreme çalışmalarını sürdürüyor. İlçede kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime ise 1 günlük ara verildi.