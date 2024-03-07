Murat Kurum'dan İmamoğlu'na sert tepki... 'İstanbul'u bu beceriksizliğe teslim etmeyeceğiz!'

Üsküdar - Çekmeköy metro hattında seferler yapılamadı, vatandaşlar tünelde inip istasyona yürümek zorunda kaldı.Seferlerin yapılamaması nedeniyle hem metro istasyonlarında hem de istasyon yakınlarındaki otobüs duraklarında yoğunluk yaşandı.Vatandaşlar, günün ilk saatinde meydana gelen aksaklıklar nedeniyle İBB yönetimine tepki gösterdi.Cumhur İttifakı İBB Başkanı adayı Murat Kurum, Üsküdar - Çekmeköy metro hattında meydana gelen aksaklıklar nedeniyle tepki gösterdi.Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Murat Kurum, şu ifadelere yer verdi:'İstanbul bu sabah da bildiğiniz gibi. Bozulan metrolar, işlerine gitmeye çalışan ancak yolculuğu çileye dönüşen İstanbullular. İstanbul'u bu beceriksizliğe teslim etmeyeceğiz! Nisanda kurtuluyoruz.'