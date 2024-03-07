Kirli ittifakta büyük kriz: Özgür Özel'den Burcu Köksal'ın 'DEM Parti' sözlerine düzeltme

Kandil'in 'CHP ile ne pahasına olursa olsun ittifak kurun' yönündeki talimatlarını düşünerek adım atan DEM Parti'nin, CHP ile olan gizli pazarlıkları hızlandı. Kamuoyundan kaçırılmaya çalışılan bu ittifak görüşmeleri, kulislerde dolaşırken, İstanbul'da 'kent uzlaşısı' adı altında DEM Parti ile CHP arasındaki iş birliğine gidildiği anlaşıldı. Ancak, yapılan pazarlıklar ve iş birliği planları, kapalı kapılar ardında kalsa da sonunda gün yüzüne çıktı.CHP'nin Afyonkarahisar'da düzenlediği bir etkinlik sırasında yapılan bir açıklama, kurgulanan ittifak dengelerini bozacak nitelikte bir gelişme oldu.CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal, halkla buluşmaları esnasında bir takım açıklamalarda bulundu. CHP Afyonkarahisar Milletvekili ve Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal, belediye başkanı seçilirse belediyenin kapılarının DEM Parti hariç, tüm siyasi partilere açık olacağını belirtti. Fakat bu açıklamalar hemen gündem olurken DEM Parti kanadında rahatsızlık yarattı.Bu gelişme üzerine Uşak'ta bir konuşma yapan CHP lideri Özgür Özel, olaya müdahale etmek için hızla harekete geçti ve Köksal'ın ifadelerini düzeltti. Özel, söz konusu açıklamalar hakkında kamuoyuna şu ifadeleri kullandı: 'Az önce Afyon'dan geldim ve oradan Burcu Başkanın selamlarını getirdim. Orada bir konuşma yaptığı sırada belediyenin tüm Afyonkarahisarlılara kapılarını açacağız demek istemişken, bir dil sürçmesi yaşandı. Tüm Uşak ve Afyonkarahisar halkına ve siyasi partilere kapılarımız ardına kadar açıktır.'Burcu Köksal ise Özel'in açıklamasının ardından bir gazeteci aracılığı ile yaptığı açıklamada, sözlerinin arkasında olduğunu belirtti.