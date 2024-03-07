Kadıköy'de İETT şoförü, otobüsü sürücünün üzerine sürdü!

Otobüs şoförü ise durmayarak yoluna devam etti. Cipin sürücüsü hareket eden otobüsün önünü keserek şoförden araç bilgilerini ve araçtan inmesini istedi. Otobüs şoförü araçtan inmeyerek, otobüsü cip sürücüsün üzerine sürdü.Otobüs şoförü ise durmayarak yoluna devam etti. Cipin sürücüsü hareket eden otobüsün önünü keserek şoförden araç bilgilerini ve araçtan inmesini istedi. Otobüs şoförü araçtan inmeyerek, otobüsü cip sürücüsün üzerine sürdü.O anlar cip sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı.Görüntülerde, cip sürücüsü hareket eden İETT otobüsünün önünü kesmek istediği, İETT şoförünün ise aracı durdurmayarak otobüsü, sürücünün üzerine sürdüğü görülüyor.Sürücü ise otobüsün önünden çekilmeyerek, 'Bilgilerini ver. Kaza yaptın, bir yere gidemezsin' şeklinde ifadeler kullanıyor.