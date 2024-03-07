  • USD: 31,78 - 31,83
  • EURO: 34,63 - 34,69
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İzmir'de terör operasyonu: 9 gözaltı!

İzmir’de, PKK/KCK, MLKP ve TKP/ML’ye yönelik terör operasyonlarında 9 kişi gözaltına alındı.

Ekleme: 7.03.2024 - 15:10 Güncelleme: 7.03.2024 - 15:10 / Editör: Ozge Selin
İzmir'de terör operasyonu: 9 gözaltı!
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, PKK/KCK, MLKP ve TKP/ML terör örgütlerine yönelik yeni bir operasyonun talimatını verdi.

PKK OPERASYONUNDA 6 GÖZALTI
Harekete geçen İzmir polisi, PKK/KCK silahlı terör örgütüne baskında; sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yapan, cezaevinde yatan örgüt mensuplarına para yatırdığı tespit edilen 6 kişiyi gözaltına aldı.

Aramalarda ise dijital materyallere el konuldu.

MLKP VE TKP/ML'YE OPERASYON
MLKP ve TKP/ML silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda da, sosyal medya hesaplarından terör örgütü ve mensuplarını övücü nitelikte paylaşım yaptığı tespit edilen 3 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan toplam 9 kişinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.