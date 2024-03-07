İBB hizmet araçları tel tel dökülüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görev yaptığı 5 yıllık dönüm İstanbullular için çile oldu. Çökertilen toplu ulaşımda her gün yeni bir skandal yaşanırken, metrobüs, otobüs, tramvay ve metro arızaları, ters yönde hareket eden yürüyen merdivenler ile asansörlerin çalışmaması gibi birçok arıza vatandaşı isyan ettirdi.Bakımsızlıktan arızalanan, kaza yapan, yanan İETT otobüsleri ve metrobüsler vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atarken, geçtiğimiz hafta toplu ulaşımda yaşanan aksaklıklar binlerce vatandaşı mağdur etti. Yenikapı-Kirazlı metro hattında teknik bir arıza meydana geldi. Duraklarda izdiham yaşanırken seferler aksadı. Vatandaşlar saatlerce duraklarda beklemek zorunda kaldı.YÜRÜYEN MERDİVEN DEHŞETMecidiyeköy metrobüs durağında yürüyen merdivenlerin aniden ters yönde hareket etmesi sonucu 3 vatandaş yaralandı. Yürüyen merdivenlerin devre dışı kalması dolayısıyla durakta büyük yoğunluk yaşandı. 36ES Aksaray Ring-Sultangazi hattında çalışan İETT otobüsü Edirnekapı'da yolda kaldı. Bir başka İETT otobüsü de Ümraniye Elmalıkent Mahallesi'nde arızalandı.Her iki olayda da vatandaşlar otobüsleri itmek zorunda kaldı. Önceki gün de göreve giden bir itfaiye aracı arızalanarak yolda kaldı. İtfaiye aracı olay yerine çağırılan çekiciye yüklenerek tamir bakım merkezine götürüldü. Bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan bir vatandaş, 'Dillerden düşmeyen şehrimiz İstanbul 5 yıldır arızalarla anılıyor. Şimdi ise itfaiye aracı arızası' yorumunu yaptı.