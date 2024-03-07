Altında rekor devam ediyor!
Altın fiyatlarında rekor serisi devam ediyor. Fed Başkanı Powell'ın faiz indirim mesajlarıyla güç kaybeden dolar altın fiyatlarının yükselmesini sağladı. Gram altın bugüne de rekor seviyeden başladı. ONS altında da rekor yaşandı.
Altın fiyatlarında rekor serisi devam ediyor. Fed Başkanı Powell'ın faiz indirim mesajlarıyla güç kaybeden dolar altın fiyatlarının yükselmesini sağladı. Gram altın bugüne de rekor seviyeden başladı.
Jerome Powell 'Bu yılın bir noktasında para politikası kısıtlamasını geriye çevirmek mümkün' dedi. Powell, faiz indirimi için verileri izlemeye devam edeceklerini işaret etti.
Bu da dolara güç kaybettirirken, altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketi destekledi.
Gram altın 2,208 TL
Çeyrek altın 3,760 TL
Yarım altın 7,543 TL
Cumhuriyet altını 15,216 TL
ONS altın 2,162 dolar