Altında rekor devam ediyor!

Altın fiyatlarında rekor serisi devam ediyor. Fed Başkanı Powell'ın faiz indirim mesajlarıyla güç kaybeden dolar altın fiyatlarının yükselmesini sağladı. Gram altın bugüne de rekor seviyeden başladı. ONS altında da rekor yaşandı.

Altın fiyatlarında rekor serisi devam ediyor. Fed Başkanı Powell'ın faiz indirim mesajlarıyla güç kaybeden dolar altın fiyatlarının yükselmesini sağladı. Gram altın bugüne de rekor seviyeden başladı.Jerome Powell 'Bu yılın bir noktasında para politikası kısıtlamasını geriye çevirmek mümkün' dedi. Powell, faiz indirimi için verileri izlemeye devam edeceklerini işaret etti.Bu da dolara güç kaybettirirken, altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketi destekledi.Gram altın 2,208 TLÇeyrek altın 3,760 TLYarım altın 7,543 TLCumhuriyet altını 15,216 TLONS altın 2,162 dolar