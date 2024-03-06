  • USD: 31,55 - 31,60
  • EURO: 34,22 - 34,28
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Öğrenci servisi devrildi: Yaralılar var

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu sürücü ile 19 öğrenci hafif şekilde yaralandı.

Ekleme: 6.03.2024 - 11:29 Güncelleme: 6.03.2024 - 11:33 / Editör: Ozge Selin
Öğrenci servisi devrildi: Yaralılar var
Elazığ'da bir öğrenci servisi devrilerek kaza yaptı.

Esentepe Mahallesi'nde, Köprülüler Anadolu Lisesi'nin öğrencilerini taşıyan N.Ç. yönetimindeki 55 C 8564 plakalı servis minibüsü kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

Öğrenci servisi devrildi: Yaralılar var

19 ÖĞRENCİ YARALANDI
İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile 19 öğrenci hafif yaralandı.

Yaralılar, Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.