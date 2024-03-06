Öğrenci servisi devrildi: Yaralılar var
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu sürücü ile 19 öğrenci hafif şekilde yaralandı.
Elazığ'da bir öğrenci servisi devrilerek kaza yaptı.
Esentepe Mahallesi'nde, Köprülüler Anadolu Lisesi'nin öğrencilerini taşıyan N.Ç. yönetimindeki 55 C 8564 plakalı servis minibüsü kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.
19 ÖĞRENCİ YARALANDI
İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile 19 öğrenci hafif yaralandı.
Yaralılar, Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.