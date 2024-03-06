Öğrenci servisi devrildi: Yaralılar var

Elazığ'da bir öğrenci servisi devrilerek kaza yaptı.Esentepe Mahallesi'nde, Köprülüler Anadolu Lisesi'nin öğrencilerini taşıyan N.Ç. yönetimindeki 55 C 8564 plakalı servis minibüsü kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.Kazada, sürücü ile 19 öğrenci hafif yaralandı.Yaralılar, Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.