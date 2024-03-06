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Bakan Fidan, ABD'ye gidecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 7-8 Mart 2024 tarihlerinde ABD'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Ekleme: 6.03.2024 - 09:52 Güncelleme: 6.03.2024 - 09:53 / Editör: Ozge Selin
Bakan Fidan, ABD'ye gidecek
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, 7-8 Mart 2024 tarihlerinde ABD'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Söz konusu ziyaret esnasında Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma toplantısı düzenlenecektir. Sayın Bakanımızın bu çerçevede ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'la bir araya gelmesi ve ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş teatisinde bulunması öngörülmektedir" denildi. (DHA)