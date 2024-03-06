204 TİM ile 9 ilde 'Bozdoğan' operasyonu

Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-8” operasyonlarında 9 ilde 59 mağara, sığınak ve patlayıcı deposu imha edildi.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın operasyona ilişkin paylaşımı şu şekilde;Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-8” operasyonlarında ilde mağara, sığınak ve patlayıcı deposu imha edildiadet AT-13 Metis Tanksavar Füzesi,adet Güdümlü Füze,Adet El Bombası,Adet RPG-7 Anti Tank Mühimmatı vekg C4 Patlayıcı olmak üzere çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz. Tek bir hedefimiz var; O da son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmadan, duraksamadan mücadele etmek.Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Mardin, Hatay, Bitlis, Diyarbakır, Şırnak, Siirt, Tunceli, Bingöl ve Hakkari’de Jandarma Özel Harekat (JÖH), Komando ve Güvenlik Korucularından oluşantim,. Jandarma Personelinin katılımı ve J-SİHA ile ATAK helikopterlerinin desteğiyle “BOZDOĞAN-8” operasyonları düzenlendi.Nusaybin, İskenderun, Dörtyol, Payas, Mutki, Hizan, Sehi, Kulp, Lice, Uludere, Silvan, Ergani, Genç, Pervari, Ovacık, Cudi ve Gabar kırsalında gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda:AT-13 METIS TANKSAVAR FÜZESİ,2 adet GÜDÜMLÜ FÜZE,184 adet RPG-7 ROKETATAR SEVK FİŞEĞİ,42 adet RPG-7 ANTİ-TANK MÜHİMMATI,701 adet EL BOMBASI,1303 adet FÜNYE, (EYP yapmak üzere hazırlanan)63 kg C4 ve AMONYUM NİTRAT,10 adet EYP ve anahtar sistemi,4012 adet MÜHİMMAT (piyade ve makineli tüfek fişekleri)5 adet LAV SİLAHI,8 adet ROKETATAR (ANTİ-PERSONEL HARP BAŞLIĞI),57 adet 12,7 mm çapında Zagros ve UÇAKSAVAR MÜHİMMATI,2 adet ANTİ-TANK MAYINI,Bombaatar,8 adet bombaatar mühimmatı,7 adet Dragunov ve Zagros Keskin Nişancı Tüfeği,7 adet AK-47 piyade tüfeği,2 adet basma düzeneği,Havan mühimmatı,2 adet lazer mesafe ölçer,2 adet Dragunov dürbünü,18 adet Dragunov şarjörü,32 adet AK-47 Piyade Tüfeği şarjörü,6 adet araç ve el telsizi,47 adet tüp,Çok sayıda örgütsel doküman, mutfak, sağlık ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.Terör örgütünün kış aylarında lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı sığınaklar tek tek tespit edilip imha edildi.